Gli imprenditori messicani cercano alleanze in Europa

Nel mezzo dell'ondata di tariffe imposte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Francisco Cervantes — presidente del Consejo Coordinador Empresarial (Cce), il massimo organismo rappresentativo del settore privato in Messico — promuove opportunità di investimento in Europa e rafforza i legami strategici per aumentare i flussi commerciali.

In una nota, il Cce ha riferito che il dirigente partecipa a diversi incontri a Bruxelles per rafforzare le relazioni.

"Questa missione — si legge nel testo — riflette il fermo impegno del Cce nel rafforzare i legami commerciali e di investimento tra il Messico e l'Europa. La collaborazione con i principali attori di Bruxelles consente il consolidamento di nuove opportunità di crescita, promuovendo la creazione di posti di lavoro e garantendo lo sviluppo sostenibile di entrambi i mercati".

Cervantes ha incontrato Markus Beyrer ed Eleonora Catella, direttore generale e vicedirettrice delle relazioni internazionali di BusinessEurope, una confederazione di 41 associazioni di rappresentanza delle imprese di 35 Paesi (i 27 membri dell'Ue e gli otto candidati all'adesione o membri dello Spazio economico europeo), e con i rappresentanti dell'AmCham dell'Unione Europea e dell'Agenzia della Vallonia per l'esportazione e gli investimenti esteri.



