Caracas rinvia udienza di attivista per 'risparmio energetico'

In Venezuela, il processo per presunto "terrorismo" contro l'attivista per i diritti umani Rocío San Miguel è stato rinviato per la terza volta dopo che il tribunale incaricato del caso ha addotto come motivo misure di "risparmio energetico".

I giudici - che avevano spostato l'udienza in due precedenti occasioni a causa del "mancato trasferimento" dell'accademica ispano-venezuelana al Palazzo di Giustizia di Caracas - hanno congedato i familiari e gli avvocati della difesa sostenendo che dovevano applicare la riduzione degli sprechi ordinata dal governo negli uffici pubblici alcuni giorni prima a causa della siccità.

San Miguel, presidente dell'ong Control Ciudadano e militante dell'opposizione, è stata arrestata 13 mesi fa con l'accusa di essere coinvolta in un'operazione segreta per assassinare il presidente de facto del Venezuela, Nicolás Maduro. Anche il suo ex compagno è in carcere per la presunta cospirazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA