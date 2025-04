Bolivia, Morales fonda nuovo partito per tornare alla presidenza

L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha annunciato lunedì la creazione di un nuovo partito dal nome 'Evo Pueblo' dopo essere stato estromesso dal Movimento per il socialismo (Mas) da lui creato e guidato per oltre vent'anni.

L'obiettivo di Morales è quello di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali sotto la nuova sigla nonostante l'ineleggibilità decretata dalla Corte Costituzionale per aver già governato per tre mandati.

"Vinceremo le elezioni nazionali, ecco perché hanno così paura di noi", ha affermato presentando il nuovo partito in un congresso con migliaia di sostenitori tenuto nella cittadina di Villa Tunari, nel cuore del suo storico 'feudo' della regione del Tropico di Cochabamba.

Morales deve affrontare inoltre un'imputazione per presunto "traffico" di minori per la quale è oggetto di un mandato di arresto, ma la sua condizione di latitanza viene al momento 'tollerata' dalle autorità della giustizia e del governo.





