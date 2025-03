Usa, 'nave Guardia Costiera in acque panamensi'

La nave della Guardia Costiera statunitense Thetis sta transitando nelle acque del Mar dei Caraibi panamensi nell'ambito della lotta al traffico di droga nella regione: lo ha reso noto l'ambasciata statunitense nel Paese centroamericano, aggiungendo che la nave ha effettuato una sosta di routine a Bocas del Toro per rifornirsi prima di proseguire la missione.

Nella dichiarazione si sottolinea che l'imbarcazione è in grado di supportare anche operazioni di ricerca, soccorso e contro la migrazione e la pesca illegali.

La prossima tappa per il rifornimento, secondo il comunicato, sarà nella città di Colón, dove si trova uno dei due porti che il conglomerato di Hong Kong CK Hutchinson prevede di vendere a un consorzio guidato dalla società di investimenti statunitense Blackrock. Secondo alcune fonti, questa transazione potrebbe alleviare le preoccupazioni del presidente Trump sul presunto controllo cinese delle operazioni del Canale di Panama.



