Messico: al via la campagna per l'elezione diretta dei giudici

Ha preso via ufficialmente ieri in Messico la campagna per l'elezione diretta di giudici e magistrati: si tratta di un'iniziativa unica al mondo nel suo genere.

Nei prossimi 60 giorni, 3.422 candidati si contenderanno 881 posizioni federali (tra cui nove seggi alla Corte suprema, rispetto agli undici attuali) e 1.749 a livello regionale. Le elezioni sono previste per il 1 giugno, nell'ambito di una riforma costituzionale del governo di sinistra in carica, che ha suscitato critiche anche negli Stati Uniti.

La campagna elettorale dei futuri togati si svolgerà principalmente sui social, senza alcun accesso alla pubblicità o ai media.

La riforma è stata promulgata dall'ex presidente Andrés Manuel Lopez Obrador in nome della lotta alla "corruzione" all'interno della magistratura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA