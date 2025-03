Lula avverte, 'le minacce autoritarie ostinate a sopravvivere'

"Oggi è un giorno per ricordare l'importanza della democrazia, dei diritti umani e della sovranità del popolo di scegliere i propri leader alle urne e di plasmare il proprio futuro. E per rimanere forti e uniti nella difesa contro le minacce autoritarie che, purtroppo, ancora si ostinano a sopravvivere". Così il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva sul suo profilo X, a 61 anni dal colpo di Stato militare.

"Fuori dalla democrazia non esistono strade affinché il Brasile sia un Paese più giusto e meno disuguale. Non c'è vero sviluppo inclusivo senza che la voce del popolo sia ascoltata e rispettata. Non c'è giustizia senza la garanzia che le istituzioni siano solide, armoniose e indipendenti", scrive Lula nel suo post.

"Il nostro popolo ha lottato duramente per superare i periodi bui della sua storia. Per 40 anni abbiamo vissuto in un regime di democrazia e libertà, che è diventato ancora più forte e vivo con la Costituzione federale del 1988. È una traiettoria conclude che sono certo continueremo a seguire. Senza mai tornare indietro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA