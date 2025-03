L'Italia partecipa alla Laad Defence e Security a Rio de Janeiro

A Rio de Janeiro è tutto pronto per la fiera Laad Defence & Security 2025, dove l'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ita - Italian Trade Agency), organizza la partecipazione collettiva italiana con un padiglione in collaborazione col ministero della Difesa e con Aiad - Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza. L'iniziativa ha l'obiettivo di consolidare e ampliare il mercato del Made in Italy, rafforzando i legami commerciali bilaterali. Alla cerimonia di apertura della manifestazione è prevista la presenza del sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, secondo un comunicato dell'Ice.

Presso il Padiglione Italiano saranno presenti cinque aziende che rappresentano le soluzioni e le tecnologie più innovative del Made in Italy per l'industria della Difesa e della Sicurezza, mentre varie altre imprese partecipano in modo autonomo all'evento.

L'industria della difesa brasiliana ha un giro d'affari annuale pari a circa 70 miliardi di euro, ovvero il 3,6% del Pil, e conta 2,9 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti.

Lo scorso anno, Brasilia ha investito 1,5 miliardi di euro nel settore e prevede di investirne ulteriori 18,8 miliardi entro il 2026. Il comparto della sicurezza, d'altro canto, ha ricevuto circa 23 miliardi di euro in investimenti nel 2023. L'Italia, con una quota di mercato del 6,1% nel 2024, è per il Brasile il quarto fornitore di armamenti e le loro componenti, con vendite totali pari a 14,5 milioni di euro (-27,9% rispetto al 2023), dietro il Regno Unito (124 milioni di euro; +137,2%), Israele (20,1 milioni di euro; +31,7%) e gli USA (16,4 milioni di euro; -40,5%).

Con 82 milioni di euro in vendite nel 2024, in crescita del 44% nel confronto con il 2023 e pari a una quota di mercato del 2,2%, l'Italia è il sesto fornitore del settore aerospaziale brasiliano, quarto in Europa dopo Francia (388,2 milioni di euro; +85,6%), Portogallo (177,2 milioni di euro; +24,6%) e Germania (111,6, milioni di euro; +193,6%).

Nei primi due mesi del 2025, l'Italia ha già esportato in Brasile l'equivalente di 17,9 milioni di euro all'interno del comparto aerospaziale, in aumento del 336% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e pari a una quota di mercato del 3,4%, attestandosi sesto fornitore globale.



