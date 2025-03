'La povertà in Argentina è scesa al 38,1% nel 2024'

La povertà in Argentina è scesa al 38,1% nel secondo semestre del 2024 con un calo di 14,8 punti percentuali rispetto al semestre precedente secondo dati ufficiali.

In discesa anche il livello di indigenza, passato dal 18,1% all'8,2 nel raffronto tra primo e secondo semestre.

A incidere sul risultato è in particolare il drastico calo dell'inflazione e il conseguente aumento del potere d'acquisto relativo dei salari.

Il governo ultraliberista di Javier Milei ha commentato la pubblicazione del nuovo indice sottolineando che "si tratta del risultato delle profonde riforme economiche attuate e della lotta contro l'inflazione".



