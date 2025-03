Elezioni in Ecuador, indios sostengono la candidata Gonzalez

La candidata presidenziale di sinistra dell'Ecuador, Luisa Gonzalez, ha ottenuto il sostegno del Movimento Pachakutik - braccio politico della Confederazione delle nazionalità indigene dell'Ecuador (Conaie), la più grande del Paese - in vista del ballottaggio del 13 aprile, dove affronterà l'attuale presidente conservatore e candidato alla rielezione, Daniel Noboa.

Il sostegno politico è stato sancito ieri dalla firma di un accordo durante un incontro a Tixán, nella provincia di Chimborazo. L'accordo consta di 25 punti che González si impegna a rispettare se diventerà presidente. Tra i temi concordati ci sono la lotta alla criminalità attraverso la fornitura di attrezzature e risorse alle forze di sicurezza, azioni immediate per combattere l'attività mineraria illegale, la cancellazione dei debiti scaduti nel settore agricolo e l'esclusione della convocazione di un'Assemblea costituente che leda i diritti dei popoli indigeni.



