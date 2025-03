Cortei in Brasile per chiedere l'incarcerazione di Bolsonaro

Centinaia di persone hanno manifestato ieri in alcune città del Brasile chiedendo l'incarcerazione dell'ex presidente Jair Bolsonaro, imputato per presunto tentativo di colpo di Stato, e per chiedere al Congresso di abbandonare il disegno di legge di amnistia per i condannati per i fatti dell'8 gennaio 2023, quando sostenitori radicali dell'ex leader di destra invasero e depredarono le sedi del Parlamento, del governo e della magistratura a Brasilia.

Le proteste, indette da movimenti sociali e sindacati, hanno avuto luogo quattro giorni dopo che la Prima sezione della Corte suprema ha rinviato a giudizio Bolsonaro con l'accusa di aver "guidato" un complotto per annullare i risultati delle elezioni del 2022 - vinte di misura da Luiz Inacio Lula da Silva - e rimanere al potere.

Una delle manifestazioni più grandi si è svolta a San Paolo.

Partita dall'iconica Avenida Paulista, nel centro della città, il corteo si è diretto verso una stazione di polizia che fungeva da centro di detenzione durante la dittatura militare (1964-1985).

Domenica prossima sarà Bolsonaro a mobilitare di nuovo i suoi sostenitori a San Paolo per chiedere l'amnistia e la "pacificazione" del Paese.



