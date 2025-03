Caracas, 'l'Onu si pronunci sui rimpatri Usa dei migranti'

Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, chiede che l'Onu si pronunci sull'applicazione della legge sui nemici stranieri, utilizzata da Washington per i rimpatri dei migranti illegali venezuelani.

"L'Onu ne dovrebbe discutere" al più presto. Dove sono l'Alto commissariato e il Consiglio per i Diritti umani delle Nazioni Unite?", ha chiesto Saab.

Il governo di Nicolás Maduro chiede l'immediata liberazione di circa 238 migranti detenuti in un carcere di massima sicurezza in El Salvador dopo essere stati espulsi dagli Stati Uniti, e accusati senza processo di appartenere all'organizzazione criminale venezuelana Tren de Aragua.

Saab chiede che El Salvador accolga la richiesta di habeas corpus - il diritto di sapere le ragioni dell'arresto e la sua convalida da parte di un magistrato - a favore dei venezuelani, presentata la settimana scorsa dagli avvocati assunti dall'amministrazione di Caracas.

D'altra parte, il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello, afferma che solo uno degli oltre 1.400 migranti espulsi dagli Stati Uniti è un criminale di peso, membro di una banda criminale.

Il Venezuela è all'attenzione delle Nazioni Unite per la repressione scatenata dal governo Maduro contro le opposizioni all'indomani delle elezioni di luglio. Una vittoria rivendicata dalle forze chaviste senza tuttavia aver pubblicato le prove, nonostante le pressioni della comunità internazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA