Brasile, pressing di destra per la legge sull'amnistia

In una corsa contro il tempo, dopo l'imputazione dell'ex presidente Jair Bolsonaro per tentato golpe, il Pl - partito del leader di estrema destra - preme per accelerare l'iter della proposta di legge che concede l'amnistia a coloro che hanno partecipato all'attacco dei Palazzi della democrazia dell'8 gennaio.

Il leader del Pl alla Camera dei Deputati, Sóstenes Cavalcante, sta facendo pressing incluso minacciando di ostacolare l'agenda della Camera se la procedura d'urgenza verrà respinta.

Cavalcante si è anche detto convinto di poter ottenere l'appoggio del presidente della Camera, Hugo Motta (Repubblicani), affinché l'iniziativa possa essere trattata con urgenza. Tuttavia, Motta - appena tornato da un viaggio in Asia con il presidente Luiz Inacio Lula da Silva - ha segnalato la sua preferenza per una commissione speciale che si occupi del progetto di legge, mostrando riserve sulla possibilità di mettere il testo in procedura d'urgenza.



