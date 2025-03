Sicurezza e migrazione al centro dell'incontro tra Trump e Noboa

I temi della sicurezza e della migrazione sono stati al centro del colloquio riservato tenuto sabato in Florida tra il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, e il suo omologo statunitense Donald Trump.

Lo riferiscono fonti della presidenza ecuadoregna citate dal quotidiano El Universo secondo le quali l'incontro avvenuto nella tenuta del presidente Usa a Mar a Lago "si è svolto in un clima cordiale che conferma la buona relazione di Trump con Noboa".

"L'attuale vicinanza tra i governi degli Usa e dell'Ecuador si traduce nell'esclusione degli Ecuadoriani dal piano di deportazione oltre che nel sostegno e nella consulenza in questioni di sicurezza", hanno aggiunto le fonti.

L'incontro rappresenta un chiaro gesto di sostegno della Casa Bianca a Noboa in vista del ballottaggio delle presidenziali di aprile che lo vede contrapposto alla candidata della sinistra, Luisa González.

Di recente Noboa ha fatto diversi annunci relativi alla sua intenzione di avviare una stretta cooperazione con gli Usa sul tema della sicurezza e della lotta al traffico di droga che includerebbe il ritorno di basi militari e la contrattazione delle milizie private Blackwater dell'ex marine Erik Prince.





