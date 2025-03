Panama revoca registro a 107 imbarcazioni sanzionate dagli Usa

Nel quadro di forti pressioni del governo statunitense di Donald Trump, le autorità di Panama hanno annunciato la revoca del registro a 107 navi battenti bandiera locale incluse in liste di sanzioni internazionali. Lo riferisce l'Autorità marittima di Panama in una nota dove si precisa che "altre 18 imbarcazioni sono sotto esame" e che "le navi rimosse dal registro panamense erano state segnalate o erano presenti nelle liste di allerta del Dipartimento del Tesoro Usa, dell'Unione Europea e del Regno Unito".

La decisione si inserisce nel contesto di forti pressioni da parte di Washington a Panama per assicurarsi il controllo del commercio nello strategico passaggio tra Atlantico e Pacifico minacciando in tal senso anche "di riprendersi il canale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA