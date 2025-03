Maradona: avvocato delle figlie indica chi guadagna dalla morte

"La morte di Diego Maradona sta generando guadagni a terze persone che non sono gli ereditieri. Si tratta di gente che stranamente ha firmato un contratto per ottenere benefici dopo la sua morte e che adesso vive di lui". Lo ha affermato in un'intervista televisiva l'avvocato delle figlie di Maradona, Fernando Burlando, riferendosi indirettamente alle sorelle dell'idolo argentino - Rita e Claudia Nora -, e all'avvocato Matias Morla, indagati per la presunta appropriazione illegale dei diritti di immagine del 'Diez' in un'inchiesta separata da quella per la morte.

L'avvocato è tornato poi ad insistere sulla tesi che lo staff che aveva in cura l'idolo argentino "è colpevole di omicidio doloso" dato che ne avrebbe deliberatamente provocato la morte. "Quando qualcuno è consapevole che la persona che ha in cura rischia di morire e non fa nulla per evitarlo si tratta di un omicidio", ha detto Burlando, In tal senso l'avvocato ha citato le chat rinvenute dove i membri dello staff commentavano prima del decesso che Maradona 'sta per morire'.



