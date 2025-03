Lula, 'disposto a dialogare con Trump su tariffe e commercio'

"Prima di ricorrere all'imposizione di dazi reciproci o di fare ricorso all'Organizzazione mondiale del Commercio bisogna percorrere tutte le strade possibili per mantenere il libero commercio con gli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva tornando ad affrontare la questione della reciprocità delle tariffe che Washington minaccia di imporre al commercio in una conferenza stampa tenuta sabato ad Hanoi, al termine della visita di Stato in Vietnam.

Lula si è detto inoltre disposto a conversare direttamente con il presidente Usa, Donald Trump, della questione. "Nel momento in cui sentirò la necessità di parlare con il presidente Trump non avrò problemi a chiamarlo, le differenze ideologiche non devono impedire il dialogo tra due presidenti", ha detto.

Il leader brasiliano ha ad ogni modo ammonito la Casa Bianca a non insistere sulla strada dei dazi. "Gli Stati Uniti devono capire che non sono soli sul pianeta terra e che se insistono nell'intraprendere misure unilaterali non credo che sarà una buona decisione per loro



Riproduzione riservata © Copyright ANSA