Elezioni Bolivia, davanti a Morales e Arce un 'non candidato'

Mentre il presidente Lucho Arce e l'ex presidente Evo Morales si scontrano a suon di congressi per la leadership del Movimento per il socialismo (Mas) - la storica coalizione di governo progressista che ha governato quasi ininterrottamente il Paese negli ultimi 20 anni - fa capolino a sinistra in vista delle presidenziali di agosto un terzo candidato, il giovane presidente del Senato, Andrónico Rodríguez.

E' quanto emerge dal sondaggio effettuato da Captura Consulting, secondo il quale Rodríguez, che tuttavia non ha ufficializzato ancora la sua candidatura, raccoglierebbe il 18% dei consensi, contro il 17% dell'imprenditore Samuel Doria Medina, e il 16% dell'ex presidente Jorge 'Tuto' Quiroga.

Disastroso invece il risultato per Arce, fermo ad un esiguo 1% mentre Morales direttamente non figura essendo ancora inibito dalla giustizia elettorale per le vicende giudiziarie che lo coinvolgono.

Rodríguez appartiene al Mas ed è considerato vicino a Morales, anche se negli ultimi mesi i due si sono distanziati parallelamente alla crescita delle sue ambizioni politiche.





