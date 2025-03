Segretaria Usa Noem in Messico, 'ancora molto lavoro da fare'

"L'invio di truppe della Guardia Nazionale al confine e l'accettazione di voli di deportazione dal Messico rappresentano un passo nella giusta direzione, ma c'è ancora molto da fare per fermare il flusso di droga e migranti clandestini nel nostro Paese".

Queste le parole usate dal segretario per la Sicurezza Usa, Kristi Noem, al termine di un colloquio venerdì a Città del Messico con la presidente Claudia Sheinbaum.

Per Sheinbaum si è trattato invece di "un incontro proficuo" sulla base del quale ritiene che i due Paesi "mantengono un buon rapporto nel quadro del rispetto della sovranità".

La riunione, la prima di alto livello di un funzionario Usa in Messico dall'insediamento di Donald Trump, sarebbe dovuta servire eventualmente per dissipare i dubbi sull'applicazione o meno dei dazi del 25% annunciata dal presidente repubblicano, definizione che rimane invece rimandata alla data del primo aprile.

Noem ha affermato ad ogni modo anche che "l'alleanza" tra i due Paesi sui temi della Sicurezza e della migrazione "contribuirà a far sì che gli Stati Uniti e l'America Centrale tornino a essere una regione sicura".

Sheinbaum ha annunciato all'inizio di febbraio lo spiegamento di 10.000 soldati della Guardia Nazionale lungo il confine con gli Usa, un'iniziativa che ha consentito al Messico di ottenere una proroga iniziale di un mese sull'applicazione delle minacce doganali di Trump, poi estesa per un altro mese.



