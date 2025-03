Paraguay, il tasso di povertà ai minimi dal 1997

Il tasso di povertà in Paraguay si è attestato al 20,1% nel 2024, il livello più basso dall'implementazione dell'attuale metodo di misurazione nel 1997, secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica del paese sudamericano, l'Ine. Lo rende noto l'Efe.

Secondo il rapporto pubblicato ieri, lo scorso anno 118.000 persone sono uscite dalla povertà e 30.000 dalla povertà estrema.

L'Ine ha attribuito parte di questa tendenza a politiche pubbliche rivolte ai settori più vulnerabili. Tra di esse, il programma di alimentazione scolastica "Fame Zero nelle Scuole", che ha fornito colazione, merenda e pranzo scolastico quotidiano a circa 450.000 bambini in 90 distretti tra agosto e novembre 2024.

A questa iniziativa si sono aggiunte altre misure sociali, come il programma "Tekoporã Mbarete", che ha incrementato del 25% l'importo dei sussidi alle famiglie in situazione di povertà e l'universalizzazione delle pensioni di anzianità.



