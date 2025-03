Colombia e Panama trovano un accordo sul rimpatrio di migranti

Colombia e Panama hanno concordato di "lavorare insieme" per fornire "un trattamento umano" ai migranti respinti dagli Stati Uniti.

Lo ha riferito il presidente di Panama, José Raúl Mulino, al termine dell'incontro con il suo omologo colombiano, Gustavo Petro, arrivato ieri nel paese centroamericano per una visita ufficiale.

"Abbiamo discusso in dettaglio la questione tenendo conto in particolar modo dei problemi che la migrazione inversa comporta per entrambi i paesi", ha detto Mulino, precisando che "spetta a coloro che controllano i destini dei paesi di transito trattarli bene, nel rispetto di tutti i loro diritti umani".

Bogotà tuttavia rimane ferma sulla posizione di non accettare il rimpatrio di migranti che non siano di nazionalità colombiana e i due presidenti non hanno fatto nessuna menzione alla possibilità di istituire voli di rimpatrio per i migranti venezuelani diretti alla città colombiana di Cúcuta, vicino al Venezuela, per consentire il ritorno via terra. L'ipotesi era stata ventilata nei giorni scorsi tenendo conto del fatto che non sono consentiti voli diretti da Panama al Venezuela a causa della sospensione delle relazioni diplomatiche con Caracas.

La chiusura delle frontiere Usa e la rigida politica di espulsioni dell'amministrazione Trump ha invece posto fine drasticamente al principale problema che fino all'anno scorso accomunava Panama e Colombia, ovvero il controllo dell'incessante flusso di migranti verso nord attraverso il pericoloso passaggio della selva del Darién, al confine tra i due paesi, passato dai 37 mila di febbraio del 2024 ai 400 di quest'anno.



