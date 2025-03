Brasile, il 90% dei club di Serie A agli sponsor delle scommesse

Delle 20 squadre della Serie A brasiliana, il cosiddetto Brasileirão che comincia questo fine settimana, diciotto mostrano sulle loro maglie come sponsor principali aziende di scommesse sportive.

Solo due club, il Red Bull Bragantino ed il Mirassol, non hanno come primi sponsor i siti delle scommesse del calcio (anche se li hanno sulle maniche della maglia ) mentre tutti gli altri, pari al 90% del totale, non hanno resistito a questa tendenza che è oramai inarrestabile nel campionato più importante del calcio brasiliano. Lo rivela il sito all news brasiliano Poder360.

A febbraio, il Gremio e l'Internacional di Porto Alegre hanno infatti annunciato Alfa.bet come nuovo sponsor principale, sostituendo una banca, la Banrisul. E sempre quest'anno il Palmeiras ha lasciato dopo dieci anni l'azienda di crediti personali Crefisa come sponsor principale sostituendola con la Sporting Bet.



