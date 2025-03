Arrestato in Colombia storico leader del cartello di Medellin

Lex trafficante di droga Carlos Lehder, tra i fondatori del cartello colombiano di Medellin insieme a Pablo Escobar Gaviria, è stato arrestato venerdì all'aeroporto di Bogotà a seguito di un mandato di cattura ancora vigente.

Lehder era stato condannato negli Usa ad una pena di oltre 135 anni di prigione nel 1988, dopo che un tribunale della Florida lo aveva dichiarato colpevole di traffico di cocaina.

La condanna era stata poi ridotta dopo che Lehder aveva testimoniato contro l'ex dittatore panamense Manuel Noriega, e il leader del cartello di Medellin è stato infine rilasciato nel 2020 per problemi di salute senza tuttavia aver mai fatto ritorno in Colombia fino a ieri.

Lehder è arrivato a Bogotà da Francoforte, in Germania, dove risiedeva dal suo rilascio negli Usa, ed è stato consegnato alla Polizia dalle autorità migratorie che hanno riscontrato nel sistema un mandato di arresto ancora attivo nei suoi confronti.





