Sciopero a tempo indeterminato degli autisti in Bolivia

La Confederazione boliviana degli autisti ha annunciato uno sciopero a tempo indeterminato a partire da lunedì prossimo a causa della presunta "violazione" da parte del governo degli accordi presi con il settore, in particolare per quanto riguarda il mancato licenziamento di due autorità e la regolarizzazione delle forniture di carburante.

"Finora non abbiamo ricevuto alcuna risposta dopo l'incontro con il governo in merito al carburante. Le file si stanno allungando molto e non ci sono risposte alle nostre lamentele contro il presidente dell'Amministrazione autostradale boliviana (Abc) e il viceministro della Tutela del consumatore", ha affermato Víctor Tarqui, un rappresentante degli autisti, citato dal sito Visión 360.

Il sindacato della categoria chiede le dimissioni del presidente dell'Abc, Marcel Claure, per presunta mancanza di manutenzione stradale in tutto il Paese. Il malcontento per il viceministro della Tutela del consumatore, Jorge Silva, è dovuto all'aumento dei prezzi dei pezzi di ricambio e di altri accessori per veicoli che, come i prezzi di quasi tutti i prodotti nel Paese, sono saliti alle stelle negli ultimi mesi.





