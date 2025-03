In Costa Rica 400 agenti ed elicotteri contro gang criminali

Gli abitanti dei quartieri meridionali di San José, capitale del Costa Rica, hanno espresso la loro preoccupazione per il forte rumore degli elicotteri che sorvolavano ripetutamente le loro case alcune ore fa.

Il ministero della Pubblica sicurezza del Paese centroamericano ha riferito che l'operazione ha coinvolto oltre 400 agenti di diverse forze di polizia, che sono intervenuti in zone della città caratterizzate da alti livelli di violenza, tra cui i quartieri Hatillo centro, Sagrada Familia, Alajuelita centro, La Aurora e Concepción.

L'operazione, afferma il dicastero, ha avuto lo scopo di affrontare le bande criminali note come Los Lara, Mayri, Churro e Los Gemelos.

Il quotidiano La Nación afferma che le azioni sono state svolte in collaborazione con l'ambasciata degli Stati Uniti ed hanno visto l'impiego di due elicotteri del Servizio di sorveglianza aerea.

Le autorità hanno riferito che sono state arrestate diverse persone, senza specificarne il numero, la maggior parte delle quali aveva già un mandato di arresto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA