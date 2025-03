Diritti umani, dissidente cubana in Commissione interamericana

L'amministrazione di Donald Trump ha annunciato la nomina della dissidente cubana Rosa María Payá membro della Commissione interamericana per i diritti umani (un ente dell'Organizzazione degli Stati americani) per il mandato 2026-2029.

Il Dipartimento di Stato americano ha sottolineato in una dichiarazione che Rosa María Payá è "un difensore della democrazia di fama internazionale, leader per i diritti umani ed esperta di politica latinoamericana".

Payá - che è direttrice esecutiva della Fondazione per la democrazia panamericana, dove collabora con i legislatori per promuovere la sicurezza regionale, i diritti umani e la stabilità democratica - è figlia di Oswaldo Payá (1954-2012), noto attivista per i diritti civili, libere elezioni pluraliste, la liberazione dei prigionieri politici e la riforma economica e sociale a Cuba.



