Colombia, il governo Petro insiste sulla riforma fiscale

Il ministro dell'Economia, Germán Avila, ha annunciato che il governo di Gustavo Petro insisterà con il Congresso sulla necessità di elaborare una riforma fiscale o una legge finanziaria, nonostante la resistenza del Senato dello scorso anno.

"Presenteremo delle proposte e chiediamo che il Congresso sia responsabile quanto il governo lo deve essere nei confronti della realtà economica del Paese", ha dichiarato Avila, ricordando che la riforma fiscale presentata in dicembre al Parlamento e finita in stallo ammontava a circa 3 miliardi di dollari.

Il ministro ha anticipato che seguirà la strada del dialogo, e che vi saranno modifiche in materia fiscale. "Interverremo solo in alcuni settori specifici come ad esempio il gioco d'azzardo, che può contribuire in modo significativo alle entrate del Paese", ha affermato il responsabile dell'Economia.





