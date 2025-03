Brasile, all'asta un progetto di riforestazione in Amazzonia

In un'iniziativa senza precedenti in Brasile, il governo dello stato di Pará offrirà all'asta una concessione per la riforestazione di un pezzo della foresta amazzonica nella riserva indigena Triunfo do Xingu.

Secondo l'offerta, terminato il lavoro di ripristino ecologico dell'area deformata, il terreno rimboschito sarà utilizzato per la 'vendita' dei crediti di carbonio da parte di aziende che non sono in grado di ridurre le proprie emissioni.

Il progetto pilota prevede che i 10.000 ettari di terreno pubblico saranno concessi per 40 anni. "La concessione promuoverà il recupero della biodiversità e dei servizi dell'ecosistema, oltre che la creazione di posti di lavoro e la formazione tecnica per la popolazione locale, incentivando la creazione di vivai e rafforzando le filiere produttive regionali", ha riferito il governo statale in una nota.

Chi si aggiudicherà l'asta dovrà firmare il contratto con il governo entro due mesi, impegnandosi investire 42 milioni di euro (258 milioni di real) nella realizzazione e gestione del recupero forestale dell'area. Si prevede che nei quattro decenni di concessione sarà possibile "catturare" 3,7 milioni di tonnellate di carbonio. Ogni unità di credito di carbonio equivale a una tonnellata di anidride carbonica.



