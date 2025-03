Bogotà, ricomincia il processo contro Uribe

È ricominciato a Bogotà il processo contro l'ex presidente colombiano Álvaro Uribe dopo una settimana di sospensione durante la quale è stata respinta una ricusazione della difesa contro la giudice Sandra Heredia. Lo rendono noto i principali media colombiani. Uribe, il primo ex presidente a essere processato in sede penale in Colombia, secondo l'accusa della procura, avrebbe corrotto testimoni affinché cambiassero la loro versione.

Il processo è iniziato oltre un decennio fa quando Uribe denunciò che il senatore Iván Cepeda stava cercando paramilitari affinché dichiarassero contro di lui. Assolto Cepeda, è stato poi lo stesso Uribe a finire sul banco degli imputati con l'accusa di aver lui fatto pressione affinché alcuni testimoni ritirassero le accuse contro di lui in cambio di benefici. Uribe ha dichiarato in tribunale che non ha corrotto testimoni, dichiarandosi innocente e sostenendo che il processo è politico.

Se non si arriverà a sentenza entro ottobre di quest'anno, i reati di cui è accusato l'ex presidente cadranno in prescrizione.



