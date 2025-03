Argentina, Kirchner attacca Milei sull'accordo con l'Fmi

"Questo accordo che firmerete con l'Fmi non funzionerà come non ne ha mai funzionato nessuno (...) porterà solo a un maggior aggiustamento, a un maggior indebitamento e servirà solo per far fare affari a pochi".

Così l'ex presidente argentina Cristina Kirchner ha commentato il recente annuncio del governo ultraliberista di Javier Milei sull'imminente chiusura del negoziato con l'Fmi per un credito di 20 miliardi di dollari.

L'ex presidente ha commentato anche le dichiarazioni dello stesso Milei che in un'intervista rilasciata ieri si era detto sicuro che la sua principale avversaria politica sarebbe finita "a scrivere le memorie dietro le sbarre".

Secondo Kirchner, con la nomina via decreto di due giudici della Corte Suprema, Milei ha preparato il terreno per la ratifica della sua condanna nel processo per corruzione nei lavori pubblici e in questo modo ottenere "il suo vero obiettivo", quello di "mettere a tacere l'opposizione e nascondere il saccheggio" dell'Argentina.



