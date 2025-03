Alto Commissario Onu su Haiti, urgente frenare traffico di armi

L'Alto Commissario per i diritti Umani delle Nazioni Unite, Volker Türk, ha rivolto un appello a frenare il traffico di armi verso Haiti e per la piena attuazione dell'embargo decretato dal Consiglio di Sicurezza. Lo ha dichiarato oggi presentando a Ginevra l'ultimo rapporto Onu sui diritti umani dove ha denunciato che la situazione nell'isola caraibica "ha raggiunto un altro punto critico".

"Il rapporto che vi è stato presentato descrive in dettaglio come l'uso di armi da fuoco trafficate stia alimentando un ulteriore ciclo di distruzione e violenza che porta a gravi violazioni e abusi dei diritti umani", ha affermato Türk.

Secondo i dati Onu le armi illegali che circolano illegalmente ad Haiti sono tra le 270.000 e le 500.000 la maggior parte in mano alle gang e si rende "assolutamente fondamentale la piena attuazione dell'embargo sulle armi del Consiglio di sicurezza, così come del congelamento mirato dei beni", ha aggiunto l'Alto Commissario.

Il rapporto afferma inoltre che "nel periodo di riferimento, tra il 1° luglio 2024 e il 28 febbraio 2025, 4.239 persone sono state uccise e 1.356 ferite" e che "il 92% delle vittime è stato causato dall'uso di armi da fuoco".

"Senza un'azione sostenuta sui fattori che stanno perpetuando questo caos, qualsiasi guadagno in termini di sicurezza o stabilità sarà temporaneo", ha concluso Türk.



