Visita ufficiale del presidente della Colombia a Panama

Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, incontra il suo omologo colombiano, Gustavo Petro, in un incontro bilaterale incentrato sul rimpatrio dei migranti venezuelani e sulla lotta contro il narcotraffico. È la seconda visita ufficiale nel paese centroamericano di Petro dal primo luglio dello scorso, quando Mulino si è insediato alla presidenza.

Petro arriva nel paese centroamericano domani, 28 marzo, per una riunione bilaterale ed un pranzo con il gabinetto del governo di Mulino che vuole discutere della possibilità di stabilire voli diretti tra Panama City e Cúcuta, città colombiana di oltre 800mila abitanti al confine con lo stato venezuelano di Táchira, affinché possano essere usati dai migranti venezuelani che, dopo aver visto frustrata la loro intenzione di entrare negli Stati Uniti, stanno rientrando.

"Siamo positivi in merito perché credo sia anche nell'interesse della Colombia fare questi accordi con Panama", ha dichiarato il presidente panamense.



