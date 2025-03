Undici aziende italiane alla fiera Expo Antad in Messico

È stata inaugurata in Messico, presso il complesso fieristico Expo Guadalajara, la 42° edizione della manifestazione Expo Antad, evento di grande rilievo nel Paese latinoamericano per il settore delle vendite al dettaglio e dell'industria alberghiera.

La fiera, organizzata con cadenza annuale dall'Associazione della distribuzione organizzata messicana (Antad), è focalizzata, in particolare, sulla distribuzione di prodotti agroalimentari, ma offre una panoramica anche su altri comparti della filiera distributiva, tra cui logistica, merci, trasporti, servizi alle aziende e tecnologia.

Ice, in occasione dell'edizione 2025, ha organizzato una collettiva di 11 aziende italiane attive nel settore agroalimentare. In particolare, sono presenti, presso il padiglione del Bel Paese, su una superficie espositiva di 126 mq, società che commercializzano vini, olio d'oliva, aceto balsamico, aceto biologico, conserve vegetali, prodotti da forno, prodotti a base di tartufo e tartufo fresco, prodotti biologici e salutistici.

Attraverso Expo Antad, vetrina di rilevanza internazionale in America Latina per i produttori del settore agroalimentare, le aziende italiane di questa filiera promuovono la qualità dei propri prodotti e aumentano la visibilità in Messico, un Paese di grandi opportunità commerciali per il food & beverage Made in Italy.

Le imprese partecipanti, inoltre, hanno l'opportunità di entrare in contatto e stabilire relazioni d'affari con numerosi protagonisti del comparto presenti in fiera, tra cui importatori e distributori, acquirenti, dirigenti della Gdo e delle piattaforme e-commerce, della ristorazione, rappresentanti di alberghi, servizi di catering, bar e caffetterie, chef, sommelier e altre figure professionali.

All'edizione 2025 - secondo i dati forniti dagli organizzatori - sono presenti oltre 1.400 espositori, dislocati su una superficie di 50.000 mq.

I visitatori attesi sono circa 52mila, in rappresentanza di 67 Paesi.

A testimonianza della grande attenzione rivolta alla manifestazione, a livello internazionale, si segnala la presenza dei padiglioni di Italia, Usa, Canada, Cina, Brasile, Spagna, Turchia, Indonesia, Olanda, Guatemala, Costa Rica, Perù ed altri ancora.



