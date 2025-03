Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico in Argentina

La crisi salariale che colpisce il trasporto pubblico in Argentina, come in molti altri settori, ha spinto il sindacato Unión Tranviarios Automotor (Uta) ad annunciare uno sciopero di 24 ore che domani colpirà milioni di utenti a Buenos Aires e nelle zone limitrofe.

Il conflitto tra la categoria e il governo dura da tempo. Nei precedenti incontri con il ministero del Lavoro, le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo.

"I datori di lavoro riconoscono la legittimità delle nostre richieste, ma basandosi sul calcolo dei costi non mettono nulla sul tavolo", ha sostenuto il segretario generale dell'Uta, Roberto Fernández. Secondo i datori di lavoro, il trasporto pubblico sta affrontando un deficit di entrate che gli impedisce di concedere aumenti salariali. Per loro, la mancanza di risorse sufficienti è la spina nel fianco di ogni trattativa.

Lo sciopero indetto dall'Uta si aggiunge a quello generale proclamato per il 10 aprile dalla Confederazione generale del lavoro (Cgt), il maggiore sindacato dell'Argentina. Questo sarà il terzo contro il presidente ultraliberista Javier Milei, dopo quelli del 24 gennaio e del 9 maggio dell'anno scorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA