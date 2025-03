Rubio, 'medici cubani all'estero sfruttati in modo atroce'

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha affrontato la questione delle missioni mediche cubane durante la prima tappa del suo tour in America Centrale, descrivendole come una "pratica atroce" a cui bisogna porre fine.

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi dopo l'incontro con il primo ministro giamaicano, Andrew Holness - a margine di una riunione dei Paesi della Comunità caraibica (Caricom) sulla sicurezza energetica, l'immigrazione illegale e la lotta alle gang, in particolare ad Haiti - Rubio ha esordito denunciando che "in molte parti del mondo, i medici (cubani) non vengono pagati", ma piuttosto "viene pagato il governo cubano". Ha inoltre avvertito che a questi professionisti vengono tolti i passaporti e, "in pratica, in molti luoghi operano come lavoratori forzati".

Da parte sua, Holness ha dichiarato che il suo governo ha prestato particolare attenzione a "non sfruttare i medici cubani" che lavorano nel suo Paese, ed ha osservato che queste missioni - con circa 400 tra medici, infermieri e tecnici dispiegati sull'isola - stanno fornendo "un grande aiuto" al popolo giamaicano, che, al contrario, sarà ancora più colpito dalla "mancanza di personale sanitario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA