Panama dà il salvacondotto a Martinelli per andare in Nicaragua

Il Governo di Panama ha concesso un salvacondotto di cinque giorni all'ex presidente del paese centroamericano Ricardo Martinelli (2009-2014), rifugiatosi dal 7 febbraio 2024 all'interno dell'ambasciata nicaraguense a Panama City dopo essere stato condannato a 10 anni e 8 mesi di carcere per riciclaggio, affinché possa viaggiare in Nicaragua nel periodo compreso tra oggi ed il prossimo 31 di marzo.

"Il salvacondotto (a Martinelli) è stato concesso a partire da oggi, 27 marzo 2025, ed ha un termine di validità improrogabile che termina a mezzanotte del 31 marzo 2025", ha dichiarato poco fa il ministro degli Esteri di Panama, Javier Martínez-Acha, aggiungendo che "per la posta in essere del trasferimento, coperto dal salvacondotto, si farà affidamento sui buoni uffici del Ministero degli Affari Esteri".

La notizia è stata data dai principali media panamensi e dal sito indipendente del Nicaragua, 100% Noticias.

Martinelli ha diffuso poco l'annuncio del salvacondotto sui suoi social network un video in cui spiega di "stare valutando con gli avvocati il da farsi", sostenendo che quella contro di lui "è stata solo una condanna politica".



