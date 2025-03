Messico, 'daremo una risposta unica su tutti i dazi Usa'

"Daremo una risposta unica" sui dazi annunciati dagli Usa "sia su quello sull'acciaio e alluminio, a questo delle auto, e quello che annunceranno dopo. Non affronteremo un tema alla volta. Difenderemo il Messico, le imprese, lo sviluppo e e l'occupazione". Così la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum dopo i dazi annunciati dal presidente Donald Trump sulle importazioni di veicoli e le componenti auto.

La presidente ha spiegato che a fronte dei dazi, con gli Stati Uniti si cerca di negoziare "un trattamento preferenziale".

"Aspettiamo di vedere come va il 2 aprile. Stiamo cercando le condizioni migliori per il nostro Paese. Non vogliamo perdere nemmeno un posto di lavoro, e se possibile anche aumentarli. Con gli Usa lavoriamo su questo, e si sono mostrati sensibili", ha detto Sheinbaum, aggiungendo che le misure in risposta ai dazi di Trump arriveranno dopo il 2 aprile.

L'industria automotrice è una delle più integrate tra Usa e Messico, molte parti delle auto che vengono fabbricate in Messico arrivano dagli Stati Uniti e la maggior parte delle imprese hanno capitale Usa. E' facendo leva su questi punti che il Messico sta cercando di negoziare un trattamento preferenziale, ha chiarito il capo di Stato.



