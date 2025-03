Maduro, affronteremo i dazi Usa sul greggio come nel passato

Il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ha minimizzato l'impatto dei nuovi dazi del 25% annunciati da Donald Trump a tutti i Paesi che commerciano idrocarburi con il Venezuela, e ha affermato che queste "interferenze" non influenzeranno la crescita dell'economia.

"Affronteremo le minacce dell'impero perché abbiamo un modello economico, sociale e politico 'made in Venezuela'. Non dipendiamo da nessuno", faremo come in passato, ha commentato Maduro durante un evento politico a Caracas.



