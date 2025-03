Lula, 'ricorreremo all'Omc contro i dazi Usa sull'acciaio'

(V. 'Dazi: Lula, non resteremo a guardare...' delle 04:32) Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dichiarato che il suo governo farà ricorso all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) contro i dazi del 25% imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio.

"Abbiamo due opzioni: una è ricorrere all'Omc, cosa che faremo, e l'altra è imporre dazi sui prodotti americani che importiamo. In altre parole, applicare la legge della reciprocità", ha detto Lula nel corso di una conferenza stampa a Tokyo, al termine della sua visita di Stato in Giappone.

Nel 2024, il Brasile è stato il secondo maggiore esportatore di acciaio negli Usa (dopo il Canada), con un volume di 4 milioni di tonnellate. A febbraio Lula aveva promesso "reciprocità" se i dazi annunciati da Donald Trump fossero stati applicati, anche se il suo ministro delle Finanze, Fernando Haddad, ha finora escluso ritorsioni immediate.



