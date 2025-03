In Cile la prima città dell'AmLat rifornita di acqua di mare

Il governo cileno ha avviato l'ampliamento dell'impianto Dissalazione Nord, sviluppato dall'azienda idrica Aguas Antofagasta, che fornirà al capoluogo regionale e al porto di Mejillones il 100% di acqua di mare potabile. Così facendo, Antofagasta sarà la prima città dell'America Latina con più di 500.000 abitanti a essere rifornita interamente di acqua di mare, grazie a un investimento di 130 milioni di dollari, secondo il ministero dei Lavori pubblici.

La produzione di acqua potabile da fonti marine è iniziata nel 2003 nella regione di Antofagasta, con l'avvio dell'impianto di dissalazione che all'epoca copriva il 15% della domanda del capoluogo regionale. L'ampliamento dell'impianto di dissalazione aumenterà la capacità di produzione a 1.436 litri al secondo, garantendo così una fornitura continua e al 100% di acqua potabile di alta qualità alle città di Antofagasta e Mejillones.

"La dissalazione è una risposta concreta alla siccità che il nostro Paese sta vivendo nel nord, così come altri progetti che stiamo portando avanti, come la gara da 350 milioni di dollari per l'impianto di dissalazione di Coquimbo", ha sottolineato la ministra dei Lavori pubblici, Jessica López.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA