Il Venezuela a Rubio, 'tieni le mani lontane dall'Esequibo

Il ministro degli Affari Esteri del Venezuela, Yván Gil, ha risposto al segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, che da Georgetown, la capitale della Guyana dove è in visita ufficiale, ha avvertito "il regime narcotrafficante" di Maduro, "un dittatore che fa rivendicazioni territoriali illegittime", che passerebbe una brutta giornata se attaccasse militarmente il paese vicino.

"Marco Rubio non ci sorprende, conosciamo quel vecchio copione di minacce e bravate con cui un complessato aspira a spaventare i popoli sovrani", ha detto Gil, aggiungendo che "il Venezuela non si arrende alle intimidazioni, né cede al ricatto di coloro che credono che con discorsi incendiari possano piegare la storia o sottrarre i nostri diritti storici".

L'amministrazione Trump ha dato sostegno "all'integrità territoriale" della Guyana contro il Venezuela, dopo che il governo di Maduro ha annesso sulla carta l'Esequibo nel 2023, rivendicando i due terzi del territorio dell'ex colonia britannica, tra cui una parte marittima, dove ci sono abbondanti riserve di petrolio e gas ed opera da anni la multinazionale statunitense ExxonMobil.

"Siamo un paese amante della pace, la difenderemo usando per questo tutti i mezzi disponibili, con la forza della ragione e la legittimità dei nostri diritti. Non abbiamo bisogno né cerchiamo conflitti, ma non permetteremo che interessi stranieri tentino di riscrivere la realtà sul nostro Esequibo", ha concluso Gil, ammonendo gli Stati Uniti a "tenere le mani lontane" dal territorio che Caracas rivendica.



