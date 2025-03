El Salvador: ministra Noem, 'criminali andatevene dagli Usa'

Dopo aver visitato il Centro per il contenimento del terrorismo (Cecot) di El Salvador, la ministra per la sicurezza interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, ha lanciato un monito agli immigrati clandestini criminali negli Stati Uniti: "Andatevene subito".

"Ho visitato il Cecot. Il presidente Trump e io abbiamo un messaggio chiaro per gli immigrati clandestini criminali: andatevene ora. Se non ve ne andate, vi daremo la caccia, vi arresteremo e potreste finire in questa prigione salvadoregna", ha scritto su X.

La funzionaria era accompagnata da Gustavo Villatoro, ministro della Giustizia e della Sicurezza del Paese centroamericano, dopodiché ha ringraziato il presidente Nayib Bukele "per la sua collaborazione con gli Stati Uniti nel portare qui i nostri terroristi e imprigionarli".

"Voglio anche che tutti sappiano — afferma Noem in un video — che se venite nel nostro Paese illegalmente, questa è una delle conseguenze a cui potreste andare incontro. Prima di tutto, non venite nel nostro Paese illegalmente; verrete deportati e perseguiti. Queste strutture sono uno degli strumenti che useremo se commettete crimini contro il popolo statunitense".





