Colombia, firmato accordo con gli Stati Uniti sui migranti

Colombia e Stati Uniti hanno firmato una lettera di intenti che mira ad implementare un meccanismo per rafforzare la cooperazione sulla gestione delle informazioni migratorie.

L'accordo è stato firmato dalla Segretaria di Stato alla Sicurezza statunitense, Kristi Noem, in visita ufficiale a Bogotá, la capitale del paese sudamericano, e dalla ministra degli Esteri della Colombia, Laura Sarabia.

"Questa lettera di intenti è un ulteriore passo per stabilire misure specifiche, realistiche ed efficaci che garantiscano al contempo il consolidamento della nostra relazione di amicizia con gli Stati Uniti e la garanzia che i diritti umani e la dignità dei migranti siano effettivamente rispettati", ha detto Sarabia.

Noem ha dichiarato la volontà di "lavorare con il popolo colombiano per garantire la sua sicurezza e dargli l'opportunità di crescere, per far sì che la sua economia ottenga migliori risultati insieme agli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump, garantendo che coopereremo e affronteremo le minacce che abbiamo entrambi", precisando che il meccanismo intende condividere "dati biometrici" che contribuiscano a "rilevare i criminali lungo i confini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA