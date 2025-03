Bukele e i guai con l'IA, 'non sei il presidente più popolare'

L'eccentrico presidente di El Salvador, Nayib Bukele, era convinto di essere il presidente con maggior popolarità del mondo ma Grok, l'intelligenza artificiale del social X lo ha smentito clamorosamente.

Come la strega di Biancaneve di fronte allo specchio magico, Bukele ha iniziato a fare pubblicamente una serie di domande alla nuova IA di Elon Musk ottenendo tutte le risposte sperate, meno una.

Qual'è il Paese più sicuro dell'America Latina? Chi è il presidente che più ha ridotto gli omicidi? Queste alcune delle domande poste dal capo dello Stato a cui lo 'specchio' di Grok ha sempre risposto secondo le attese.

Ma alla domanda su chi è il presidente più popolare nel suo Paese, Bukele ha scoperto improvvisamente di non essere 'il più bello del reame' e che la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, lo supera nei sondaggi di immagine.

Pronta la risposta di Sheinbaum, spesso presa di mira da Bukele per i problemi del Messico nel risolvere il problema della sicurezza e nella lotta contro i cartelli della droga. "E' una risposta simpatica. Si commenta da sola", ha detto oggi la presidente messicana nella sua consueta conferenza stampa mattutina, forte dell'85% di consensi sull'operato del suo governo.



