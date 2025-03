Sheinbaum, 'le sanzioni contro i Paesi colpiscono la gente'

Il Messico si opporrà sempre all'imposizione di sanzioni a qualsiasi Paese perché queste misure colpiscono le persone, ha affermato oggi la presidente Claudia Sheinbaum, riferendosi all'annuncio di Donald Trump di stabilire tariffe sui Paesi che acquistano petrolio dal Venezuela.

"Non siamo d'accordo, così come ci siamo sempre opposti al blocco economico contro Cuba", ha affermato il capo dello Stato durante la conferenza stampa mattutina.

Sheinbaum ha aggiunto che il Messico non trarrebbe vantaggio dalle potenziali conseguenze di questa misura perché il governo ha adottato una politica che prevede di destinare l'estrazione di petrolio alla raffinazione di benzina e gasolio per il consumo interno.



