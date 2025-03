Ecuador, sono 25.116 i barili di petrolio sversati ad Esmeraldas

Sono almeno 25.116 i barili di petrolio che sono stati riversati nella provincia di Esmeraldas, nel nord-ovest dell'Ecuador, a causa della fuoriuscita di petrolio nei fiumi che sfociano nell'Oceano Pacifico dopo la rottura, il 13 marzo scorso, dell'oleodotto trans-ecuadoriano Sote in quello che, secondo quanto riporta il sito all news Primicias, è il più grave disastro ambientale dal 1998 nel Paese sudamericano.

Lo ha reso noto oggi in un comunicato Petroecuador, precisando che la rottura è avvenuta nel settore El Vergel-El Mirador, nel cantone di Quinindé, a causa della frana di una collina.

La compagnia petrolifera statale ha anche informato che fino ad oggi ha raccolto 30.257 barili di fluido, ovvero petrolio mescolato con acqua, che sono stati portati alla Raffineria Esmeraldas, dove verranno effettuati i processi di separazione.

Petroecuador ha inoltre informato che "è iniziata la pulizia della vegetazione, delle rive e delle sponde nei fiumi Coca, Viche ed Esmeraldas".



