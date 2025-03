Brasile, 'i dazi di Trump possono minare le relazioni con Usa'

Il governo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha affermato, in un documento ufficiale depositato presso il Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti (Ustr), che un possibile aumento dei dazi da parte di Donald Trump nei confronti del Brasile rischia di alimentare una spirale negativa di misure che potrebbero "danneggiare seriamente" le relazioni commerciali tra i due Paesi.

Nello stesso documento, l'esecutivo verdeoro sostiene che l'approccio americano alla politica tariffaria reciproca lanciata dal tycoon "viola gli impegni legali" assunti dagli Usa nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, "annulla l'equilibrio raggiunto nei negoziati passati" e danneggia "le relazioni economiche con partner di lunga data, come il Brasile".

Il 20 febbraio, l'Ustr ha aperto un periodo di commenti pubblici affinché cittadini, aziende e altre entità interessate possano fornire le loor opinioni sulla politica tariffaria reciproca promessa da Trump. Il governo Lula ha inviato ufficialmente le sue osservazioni. Ci si aspetta che almeno una parte di questa indagine sarà nota il 2 aprile, quando Trump ha promesso di illustrare un robusto pacchetto tariffario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA