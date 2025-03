Brasile, 'Cielo e nuvole dell'Amazzonia' all'Arsenale del Sermig

L'Arsenale della speranza gestito dal Sermig che accoglie a San Paolo del Brasile ogni giorno 1.200 uomini di strada, i cosiddetti 'moradores de rua', ospita la mostra fotografica 'Cielo e nuvole dell'Amazzonia'. Si tratta di fotografie scattate dal giornalista Oliviero Pluviano dalla sua barca Gaia, mentre naviga attraverso i fiumi dell'Amazzonia.

Negli anni '90 Pluviano arrivò in Brasile, dove per l'ANSA rimase fino al 2004 quando acquistò il Gaia, la sua barca-gabbia tipica della regione amazzonica e da allora naviga per i fiumi dell'Amazzonia portando cultura, cibo e medicinali ai popoli indigeni e alle comunità fluviali, oltre a scattare fotografie.

All'inaugurazione, il prossimo 3 di aprile alle 19 ora locale, oltre all'autore - che oltre a giornalista e fotografo per un paio di anni negli anni '70 è stato anche tastierista di Ornella Vanoni - ci sarà la presentazione del pianista brasiliano André Mehmari per unire immagini, suono e parole in un unicum che si preannuncia emozionante.

Le foto della mostra saranno in vendita il giorno dell'apertura e tutto il ricavato andrà in beneficenza per i progetti e le iniziative dell'Arsenale della speranza, visitato lo scorso anno in occasione della sua visita in Brasile dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



