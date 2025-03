A Cuba giovane condannato a 7 anni per post sui social

A Cuba un oppositore è stato condannato a sette anni di carcere per il reato di "propaganda contro l'ordine costituzionale": lo riferisce l'Osservatorio cubano dei diritti umani su X.

La sentenza contro Alexander Fábregas, di 34 anni, è stata emessa dall'aula per i Crimini contro la sicurezza dello Stato del Tribunale provinciale di Villa Clara. I giudici hanno basato la loro condanna sui messaggi pubblicati dal giovane sui social, accusandolo di aver messo in discussione "il sistema statale cubano" attraverso "video in diretta da lui stesso realizzati".

"In piazza finché non cade la dittatura" e "la disobbedienza civile è un diritto, non un crimine" sono alcuni dei post incriminati, dove secondo i togati verrebbe anche "attaccato" il presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Per i magistrati, i post miravano a "causare disordini sociali", sebbene non abbiano ricevuto più di 400 commenti né generato oltre 220 reazioni.

Fábregas, agli arresti da luglio 2024, in passato aveva già scontato una condanna di nove mesi per aver incentivato le proteste antigovernative avvenute in decine di città cubane l'11 e il 12 luglio 2021, nonostante in quell'occasione non vi avesse partecipato attivamente.



