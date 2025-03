Procura Brasile, 'Bolsonaro voleva restare al potere'

L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, guidò un'organizzazione criminale volta a "generare azioni che garantissero la sua continuità al potere, indipendentemente dall'esito delle elezioni del 2022". Lo ha affermato il Procuratore generale, Paulo Gonet, presso il primo collegio della Corte suprema in cui si valuta se procedere con un processo per golpe contro l'ex capo di Stato ultraconservatore e altre sette persone.

Secondo Gonet, l'altro leader dell'organizzazione fu l'allora candidato alla vicepresidenza ed ex ministro della Difesa e della Casa Civile Walter Souza Braga Netto, che come Bolsonaro e gli altri sei denunciati potrebbe essere imputato.

"Tutti - secondo Gonet - hanno accettato, incoraggiato e compiuto atti che il diritto penale definisce come un attacco all'esistenza e all'indipendenza dei poteri e allo Stato di diritto democratico. I reati descritti nell'atto di accusa costituiscono una catena di eventi articolata affinché, con la forza o la minaccia, Bolsonaro non lasciasse il potere o vi ritornasse", ha detto Gonet.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA