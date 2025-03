Presidente Colombia, uccisi nove membri del clan del Golfo

Almeno nove membri del cosiddetto Clan del Golfo, struttura criminale fondata da ex mafiosi ed ex paramilitari, sono morti in un bombardamento lanciato dalle autorità colombiane nella zona rurale del comune di Segovia, nel dipartimento di Antiochia, nel nord-ovest del Paese. Lo ha annunciato il presidente Gustavo Petro, parlando di un''operazione congiunta dell'esercito e dell'aeronautica.

Sul suo profilo X, Petro ha spiegato di aver impartito l'ordine di attacco. "Ho ordinato il bombardamento su strutture armate del Clan del Golfo a Segovia, in Antiochia. Hanno partecipato unità dell'Esercito e dell'Aeronautica con il risultato di nove membri uccisi, uno catturato e 13 fucili sequestrati"



